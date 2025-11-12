사진=전현무 SNS

방송인 전현무가 국내 브레인 유명인들과 사석에서 만났다.전현무는 11일 자신의 인스타그램에 "올해 막 생일파티♡"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 전현무가 나폴리 맛피아의 가게에서 방송인 황제성, 배우 이상엽, 윤소희, 크리에이터 궤도와 만난 모습. 특히 황제성은 성균관대학교 연기예술학과, 이상엽은 한양대학교 연극영화과, 윤소희는 카이스트 생명화학공학과, 궤도는 연세대학교 천문우주학과를 각각 졸업했다.앞서 전현무는 자신의 모교를 졸업한 아나운서 오상진, 뉴욕대학 출신의 박천휴 작가와 사석에서 식사하는 인증샷을 남기기도 했다.한편 전현무는 1977년생으로 올해 47세다. 명덕외고 영어과를 졸업해 연세대학교 영문학과 사회학을 졸업했다. 2003년 기자를 거쳐 2006년 KBS 32기 공채 아나운서로 발탁됐으며, 방송 3사의 아나운서 시험을 모두 합격한 인물로 유명하다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr