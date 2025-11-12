김소현, 子는 상위 0.1% 영재인데… ♥손준호에 공개 고백 받아

뮤지컬 배우 손준호가 아내 김소현의 생일을 축하했다.그는 최근 자신의 계정에 “아내 김소현의 생일을 진심으로 축하. 고맙고 사랑하고 행복하자”라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 두 사람은 서로 마주보거니 셀카를 남기는 모습이다.한편 김소현과 손준호는 2011년 결혼, 이듬해 아들 주안 군을 품에 안았다. 주안 군은 상위 0.1% 영재로 알려졌고, 여러 과학과 영어대회에서 입상 소식을 알리기도 했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr