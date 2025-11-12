사진=텐아시아DB

사진='대놓고 두집살림' 캡처

사진='대놓고 두집살림' 캡처

아나운서 도경완이 아내 장윤정과 결혼을 결심하게 된 이유를 밝혔다.지난 11일 방송된 JTBC 예능 '대놓고 두집살림'에서는 장윤정, 도경완 부부와 김소현, 손준호 부부의 두 집 살림이 공개됐다. 이날 방송에서 도경완과 김소현은 주꾸미 조업을 마친 후 식사를 하며 다양한 이야기를 나눴다.도경완은 "연상 아내로서 차마 연하인 남편한테 대놓고 이야기하지 못하는 게 있냐. 나도 연하이기 때문에 연상인 아내한테 대놓고 물어볼 수가 없다"라며 말문을 열었다. 김소현은 "솔직히 가족관계증명서를 떼지 않으면 연상 연하인 거 까먹고 산다"라며 웃어 보였다.도경완이 "그러면 '이거는 연상 아내한테 치명적인 실수다' 하는 게 있냐"고 묻자 김소현은 "솔직히 누나라고 부르는 건 안 했으면 좋겠다"고 답했다. 이어 그는 "손준호는 누나라고 안 한다. 그거는 좋다. 그런데 나를 약간 남자친구로 생각할 때가 있다. 나를 죽마고우처럼 대한다. 그게 조금 서운하다. 보호받고 케어받는 느낌이 안 들 때가 있다"고 덧붙였다.또 도경완은 김소현에게 "다시 태어나도 준호랑 결혼할 거냐"고 물었다. 김소현은 "당연히 그럴 것 같긴 하다. 그냥 가족 같다. 어제 '짠해지면 못 헤어진다'고 이야기하지 않았나. 남편이 마흔을 넘기니까 짠해지더라. 예전에는 어깨가 축 처져 있는 느낌이 들면 '어깨 좀 펴'라고 했을 텐데 요즘은 짠하다"고 답했다.이에 도경완은 "내가 32살에 결혼했다. 지금 보면 자신의 힘들고 아픈 부분을 절대 드러내지 않는 사람인데 (장윤정은) 한 번 본 나한테 힘들었던 얘기를 다 털어놓더라. 지켜주고 싶은 마음에 결혼을 결심했다"라며 결혼 스토리를 공개했다.김소현은 "사실 누구나 처음 결혼할 때는 반쪽이 되고 싶어서 한다. 근데 살다 보면 조금씩 잊는 것 같다. 서로의 반쪽이 되기 위해 결혼했지만 자꾸 상대를 흡수하려고 한다. 그러다 보니 계속 부딪히게 되는 것"이라고 반응했다.VCR로 도경완의 마음을 확인한 장윤정은 "결혼 생활과 함께 변화가 시작되지만 아이가 생기면 아예 달라진다. 결혼 생활의 중심이 아이가 된다. 얼마 전에 션 씨가 '아내는 나무고 자식은 열매인데 열매만 예쁘다 하다 보면 나무가 병든다. 나무가 병들지 않아야 열매가 건강하다'고 했다"고 말했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr