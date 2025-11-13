이미지 크게보기 사진 = ENA, SBS Plus '나는 SOLO'

28기 현숙이 믿었던 영수의 변심에 충격을 받았다.12일 방송된 ENA, SBS Plus '나는 SOLO'에서는 돌싱특집 28기 영수과 현숙의 슈퍼 데이트 장면이 그려졌다.이날 방송에서 영수는 현숙에게 "정숙과 마음을 확인했다. 내일 최종 선택은 정숙으로 할 것 같다"고 고백했다. 현숙은 "완전 반전이다, 지금"며 입을 다물지 못할 정도로 황당해했다.영수는 "이런 얘기 하는 게 마음이 아픈다. 난 최종 선택을 현숙님으로 하려고 했다"고 털어놨다. 이어 "이 여정에서 더 마음이 조금 더 가는 게 정숙님이어서 그렇다"고 덧붙였다.현숙은 "마음이 아프다"며 씁쓸해했고, 사과하는 영수에게 또 "이렇게 바뀔 수 있는 건지 몰랐다. 나한테도 '믿어달라 하고 정리해달라' 했는데, 그 '찝찝했던 내 의심이 정확했구나' 싶다"며 섭섭함을 토로했다.특히 영수는 "나는 바람둥이고, 쓰레기인 것 인정이다"며 솔직하게 얘기해 눈길을 끌었다. 제작진과의 인터뷰에서 현숙은 "'진짜 바람둥이네?'라는 생각에 날 선택 안 한 게 다행이다라는 생각이 들었다"고 고백했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr