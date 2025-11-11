사진제공=MBC

개그맨 김규원이 '라디오 스타'에서 SNL 오디션 비하인드를 공개한다.오는 12일 방송되는 MBC 예능 '라디오스타'는 배우 지현우, 김규원, 가수 아이비, 개그맨 김준현이 출연하는 재능 아이비리그 특집으로 꾸며진다.김규원은 '코미디 빅리그' 폐지 직전 마지막 기수로 데뷔한 27세 신예 개그맨으로 자신을 소개한다. 그는 최근 SNL 무대에서 이수지와 환상의 호흡을 맞추며 이름을 알렸다. 김규원은 "SNL 오디션 때 직접 겪은 민원 할아버지 성대모사를 해 합격했다"라며 당시 상황을 털어놓는다. MC들은 "SNL이 낳은 새 얼굴"이라며 감탄한다.이어 그는 파주 세트장에서 촬영 중 김정은 패러디 분장을 한 채 이동하다 벌어진 웃픈 일화를 공개하며 웃음을 자아낸다. 또 드라이브 스루를 사용해 주문을 할 때 '내 얼굴이 창피해 창문을 조금밖에 못 내렸다'는 에피소드까지 이어가며 폭소를 유발한다.김규원은 유세윤, 김구라, 장도연과의 인연도 풀어놓는다. 특히 고등학교, 대학 동문인 유세윤과의 인연을 언급하면서 H원룸 201호 시절 이야기를 공개해 모두를 깜짝 놀라게 한다고.'라디오 스타'는 12일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr