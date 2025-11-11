사진=유튜브 '인생84'

'인생84' 이시언이 톱스타와 어울리는 기안84에게 거리감을 느꼈다고 고백했다.10일 유튜브 채널 '인생84'에는 배우 허성태, 이시언이 출연했다.이날 허성태는 첫 주연작 '정보원' 홍보차 출연을 요청했다고 밝혔다. 기안84는 이시언과 "곽튜브 결혼식에서 만났다"며 여전한 우정을 드러냈다.세 사람은 비를 맞으며 트레일러닝을 시작했다. 연속 3회 러닝 촬영에 기안84는 "점점 션 형의 유튜브 채널처럼 된다"며 걱정해 웃음을 안겼다.트레일러닝 후 토크 시간, 기안84는 이시언에게 "옛날에 연예인 중에 형이랑 제일 친하다고 생각했다. 진짜 궁금한데, 형 누구랑 제일 친하냐"고 물었다.기안84는 "진짜 나는 연예인 중에 이시언과 제일 친하다고 한다. 그런데 형 요즘 나한테 말 잘 안 시키잖아. 아까도 성태 형한테만 말 걸었잖아"라며 서운함을 내비쳤다. 이에 이시언은 "네가 있어야 말을 시키지"라며 황당함을 드러냈다."곽튜브 결혼식 때도 배우 안보현이랑만 놀았잖냐"는 기안84의 투정에, 이시언은 "(결혼식에서) 기안84 옆에 BTS 진이 있는 거다. 석진 씨가 널 보면서 환하게 웃더라. 그 옆을 못 가겠더라. 엄청 거리감 느꼈다"고 솔직하게 털어놨다.기안84는 "결혼식에 연예인 많았잖냐. 석진이가 나한테 '형'하고 말을 걸면 '나 뭐 좀 되는데' 싶더라"며 폭소했다.오는 12월 3일 영화 '정보원' 개봉을 앞두고 있는 허성태는 "12월 19일부터 4박 5일간 금연캠프에 간다. 중독에는 감금이 최고다. 10만원 내고 들어가서, 금연 성공하면 돈 돌려받는다"고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr