걸그룹 모모랜드가 일본 공식 팬클럽을 오픈했다.모모랜드(혜빈, 제인, 나윤, 주이, 아인, 낸시)는 지난 10일 일본 공식 팬클럽 Merry-Go-Round Japan'를 오픈하고 일본에서의 활동 및 팬들과의 적극적인 소통에 나선다.모모랜드는 멤버들의 매력이 담긴 미공개 영상 콘텐츠, 일상을 공유하는 멤버들의 생생한 블로그, 그리고 무대 뒤 특별한 순간들을 포착한 비하인드 사진 등 오직 공식 팬클럽에서만 만나볼 수 있는 풍성한 독점 콘텐츠로 현지 팬들과의 특별한 유대감을 쌓을 것을 예고했다.특히 멤버들이 직접 목소리로 답하는 Q&A 라디오 콘텐츠, 좋아하는 멤버를 ‘최애 멤버’로 설정하는 기능, 닉네임이 새겨진 디지털 회원증 발급, 생일을 맞은 회원에게 전하는 멤버들의 축하 메시지 등 특별한 개인화 혜택도 마련되어 있다.지난 9월 신곡 'RODEO'를 발매하고 3년 만에 컴백한 걸그룹 모모랜드는 독특하고 중독성 강한 음악과 매력적인 퍼포먼스를 바탕으로 '뿜뿜', 'BAAM', 'Im So Hot', '어마어마해', '바나나차차' 등의 곡을 발표했다.한편, 모모랜드는 향후 다채로운 활동을 통해 글로벌 팬들과의 소통을 이어갈 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr