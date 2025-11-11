/ 사진=인타임엔터테인먼트

/ 사진=인타임엔터테인먼트

록밴드 플라워(고유진, 김우디, 고성진)가 데뷔 26주년을 맞아 콘서트를 개최한다.록밴드 플라워는 오는 12월 25일 서울 성수아트홀에서 26주년 콘서트를 개최한다. 플라워 26주년 콘서트 개최에 앞서 진행되는 콘서트 티켓 예매의 경우 오는 11월 14일 금요일 오후 7시부터 인터넷 예매사이트 '예스24 티켓'을 통해 티켓을 단독 오픈한다.이번 26주년 콘서트는 2025년 한 해 동안 플라워에게 변함없는 사랑과 응원을 보내온 팬들과 올해의 마지막을 함께하길 바라는 플라워 멤버들의 마음을 담은 공연으로 특별한 크리스마스를 선사할 것으로 기대된다.특히 플라워는 이번 콘서트에서 히트곡은 물론, 오랫동안 무대에서 볼 수 없었던 수많은 명곡들까지 플라워 음악의 모든 것을 경험할 수 있는 특별한 셋리스트를 구성해 공연장을 찾은 관객들에게 최고의 연말 선물을 전할 계획이다.록밴드 플라워는 지난 1999년에 결성해 'Endless', '눈물', '애정표현', 'Please', 'Crying', '축제' 등 20년이 넘는 시간 동안 숱한 히트곡으로 사랑받고 있으며, 최근 신곡 'SUNDAY'를 발표하며 왕성한 활동을 펼치고 있다.한편, 플라워 26주년 콘서트는 12월 25일 오후 7시 서울 성수아트홀에서 개최된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr