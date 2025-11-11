'케이팝 데몬 헌터스' 헌트릭스/ 사진=넷플릭스

'2025 마마 어워즈'에서 '케데헌' 헌트릭스와 사자보이즈의 대결이 펼쳐진다.11일 서울 상암동 CJ ENM 탤런트 스튜디오에서 '2025 마마 어워즈'(2025 MAMA AWARDS) 프레스 프리미어가 열렸다. 이날 행사에는 박찬욱 켄벤션사업부장, 이영주 PD, 마두식 PD가 참석했다.'2025 마마 어워즈'는 오는 28일 홍콩 카이탁 스타디움에서 시작돼 29일까지 이어진다. 첫날 호스트로는 박보검이, 둘째 날 호스트로는 김혜수가 나선다.총연출을 맡은 마두식 PD는 "넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'와 '마마 어워즈'의 공식 컬래버레이션을 통해 애니메이션과 현실을 넘나드는 무대를 선보일 예정이다. '혼문'을 건 사자보이스와 헌트릭스의 대결을 스테이지로 재현할 예정"이라고 밝혔다.케이팝 아티스트들이 헌트릭스와 사자보이즈 멤버로 변신한다. '2025 마마 어워즈' 측은 "공식 컬래버 공연인 만큼, 우리나라의 케이팝 아티스트들이 사자보이즈와 헌트릭스가 될 예정이다. 멤버는 막바지 정리 중"이라고 전했다.올해 시상식의 콘셉트로는 'UH-HEUNG(어-흥)'을 내세웠다. 다양한 지역, 인종, 문화 속에서 자신의 모든 것을 받아들이며, 나답게 살아가는 것을 두려워하지 않는 외침을 뜻한다.첫날에는 알파드라이브원, 베이비몬스터, 보이넥스트도어, 범접, 엔하이픈, 하츠투하츠, 아이들, 아이브, 미야오, 미러, 엔시티 위시, 슈퍼주니어, 트레저, 투어스가 출연한다. 둘째 날에는 에스파, 올데이 프로젝트, 코르티스, 지드래곤, 아이딧, 이즈나, JO1, 킥플립, 쿄카, 라이즈, 스트레이 키즈, 투모로우바이투게더, 제로베이스원이 무대에 선다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr