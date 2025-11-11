사진=김서형 SNS

배우 김서형이 오랜 세월 함께했던 반려견을 떠나보냈다.김서형은 지난 10일 자신의 인스타그램에 "나의 섬 꼬맹아. 햇살이 있길래 뛰쳐나가고 달이 있어서 너를 그려"라며 "따스하게 내 등만 비추는 달이 너처럼 든든하다. 사랑해라는 말로도 모자랄 정도로 빛으로라도 닿고 싶다"며 떠난 반려견을 향한 그리움을 전했다.김서형은 "고통 앞에서도, 마지막 산책에서 보여준 너의 미소는 내 가슴 고이 담아 눈에서 멀어지지 않게 그려둘 거야"라며 "한결같은 너의 사랑에, 숭고함에 고개 숙여 감사해"라고 떠난 반려견을 향해 인사했다.김서형의 반려견은 20살의 나이로 세상을 떠났다. 강아지 20살은 사람 나이로 환산하면 소형견 기준 약 80~84세, 대형견 기준 약 60~72세에 해당한다. 반려견은 김서형과의 산책에서 하얗게 변한 눈동자와 기력이 없는 듯 목을 축 늘어뜨리고 있어 보는 이들의 안타까움을 자아냈다.앞서 김서형은 지난해 유튜브 웹 예능 '살롱드립'에 출연해 반려견에 대해 "아직 정정하다. 잘 버티고 서 있다"며 "순리대로 살아야 하는 건 받아들이는 편이다. 아버지가 먼저 돌아가신 걸 생각해 보면 다 이유가 있다고 생각한다"고 소신을 전했었다.그러면서 그는 "꼬맹이도 아픈 지점들이 있지만 굳이 약으로 해결하진 않는다"며 "누구보다 오래 관찰했기에 그 아이가 최대한 편한 선을 찾아주는 것 같다"고 반려견을 위하는 마음을 보였었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr