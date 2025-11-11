[사진제공=제이와이드컴퍼니]

배우 이미도가 '얄미운 사랑'에 특별출연한다.이미도는 오늘(11일) 방송되는 tvN 월화드라마 '얄미운 사랑'에 정신과 의사인 '유은경'으로 분한다.'얄미운 사랑'은 초심을 잃은 국민 배우와 정의 실현에 목매는 연예부 기자의 디스 전쟁, 팩트 폭격, 편견 타파 드라마다. 극 중 이미도는 학구적인 면모를 지닌 정신과 의사 유은경을 연기한다. 자신만의 완고한 신념 아래, 단호한 태도로 환자를 대하는 등 맺고 끊음이 확실한 인물이다.이미도는 그간 '연인', '지옥에서 온 판사', '정년이', '폭싹 속았수다', '24시 헬스클럽', '폴라로이드' 등 작품마다 뚜렷한 색깔의 캐릭터를 탄생시켰다.한편, 이미도가 특별출연하는 tvN '얄미운 사랑'은 오늘(11일) 저녁 8시 50분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr