/사진 = 더블랙레이블

/사진 = 더블랙레이블

/사진 = 더블랙레이블

/사진 = 더블랙레이블

/사진 = 더블랙레이블

/사진 = 더블랙레이블

/사진 = 더블랙레이블

혼성그룹 올데이 프로젝트가 화려한 비주얼의 티저 포토로 시선을 장악했다.더블랙레이블은 10일 공식 SNS를 통해 그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT, 애니·타잔·베일리·영서·우찬)가 11월 17일 발표하는 새 디지털 싱글 'ONE MORE TIME'(원모어타임)의 티징 콘텐츠를 공개했다.공개된 이미지는 더욱 강렬하고 힙한 콘셉트로 돌아오는 올데이 프로젝트의 모습을 담고 있어 눈길을 끈다. 실버 컬러 포인트로 통일감을 준 착장과 물 오른 멤버들의 눈빛이 어우러져 기대감을 끌어올리고, 올데이 프로젝트만의 유니크한 케미스트리가 빛을 발한다. 저마다 대체 불가의 개성을 자랑하는 다섯 멤버가 이번 컴백을 통해 어떤 시너지를 보여줄지 주목된다.올데이 프로젝트는 앞서 순차적으로 공개된 티징 콘텐츠들을 통해 날카롭기도 하고 몽환적이기도 한 무드를 연출, 보는 이들의 머릿속에 물음표를 띄웠다. 데뷔곡 'FAMOUS'(페이머스)와 'WICKED'(위키드)로 '괴물 신인'의 등장을 알린 올데이 프로젝트는 신곡 'ONE MORE TIME'으로 신드롬을 이어가겠다는 포부다.올데이 프로젝트의 새 디지털 싱글 'ONE MORE TIME'은 11월 17일 오후 6시 발표되며, 12월에는 데뷔 첫 EP가 발매된다.오는 17일 오후 6시 발매.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr