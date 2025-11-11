사진=FNC엔터테인먼트

2007년 데뷔한 밴드 FT아일랜드(이홍기·이재진·최민환)가 신곡으로 리스너들의 감수성을 자극한다. 앞서 멤버 최민환은 2023년 12월 율희와의 이혼을 알렸다.FT아일랜드는 오늘(11일) 정오 'FTestination'(에프티스티네이션)의 다섯 번째 디지털 싱글 '정답'을 발매한다.'정답'은 폭발적으로 고조되는 밴드 사운드에 FT아일랜드만의 호소력 짙은 보컬을 녹여낸 록 발라드곡이다. 풀지 못한 채 엉켜 버린 관계의 끝에서, 이별이라는 정답을 서로에게 미루기만 하는 연인의 모습을 애절하게 담아냈다.'FTestination'은 FT와 Destination의 합성어로, 2025년 FT아일랜드가 향하고자 하는 음악적 방향성과 목표를 담은 프로젝트다. 지난 5월 '행복 이론 (Theory of Happiness)'을 시작으로 'THUNDERSTORM'(썬더스톰), 'Love in the City'(러브 인 더 시티), '작은 나보다 커다란 세상이 문을 열어 줄 것 같아', '정답'을 연이어 공개하며 팬들의 플레이리스트를 다채롭게 채우고 있다.FT아일랜드는 음원뿐만 아니라 각종 공연으로 연말까지 꽉 찬 활약을 이어간다. 현재 아시아 투어 'MAD HAPPY'를 진행하고 있는 FT아일랜드는 오는 12월 27일과 28일 서울 광운대학교 동해문화예술관에서 연말 콘서트 'FTSODE'를 개최하고 팬들과 한 해를 마무리할 예정이다.FT아일랜드의 디지털 싱글 '정답'은 오늘(11일) 정오부터 각종 음원사이트에서 감상할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr