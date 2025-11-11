김옥빈, 결혼식 5일 남겨두고…신부관리 안 받아도 완벽한 바디라인
배우 김옥빈이 결혼을 5일 앞두고 웨딩드레스 자태를 공개했다.

지난 10일 김옥빈은 자신의 계정에 웨딩드레스를 입은 모습을 게재했다. 화려한 이목구비에 여리여리한 몸선을 드러낸 김옥빈이다.
김옥빈, 결혼식 5일 남겨두고…신부관리 안 받아도 완벽한 바디라인
김옥빈, 결혼식 5일 남겨두고…신부관리 안 받아도 완벽한 바디라인
김옥빈, 결혼식 5일 남겨두고…신부관리 안 받아도 완벽한 바디라인
김옥빈은 오는 16일 비연예인 예비신랑과 결혼한다.

소속사 고스트 스튜디오는 "김옥빈이 소중한 인연을 만나 백년가약을 맺는다"며 "결혼식은 양가 친인척과 가까운 지인들이 참석한 가운데 비공개로 진행된다"고 밝힌 바 있다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지