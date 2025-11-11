김옥빈, 결혼식 5일 남겨두고…신부관리 안 받아도 완벽한 바디라인

배우 김옥빈이 결혼을 5일 앞두고 웨딩드레스 자태를 공개했다.지난 10일 김옥빈은 자신의 계정에 웨딩드레스를 입은 모습을 게재했다. 화려한 이목구비에 여리여리한 몸선을 드러낸 김옥빈이다.김옥빈은 오는 16일 비연예인 예비신랑과 결혼한다.소속사 고스트 스튜디오는 "김옥빈이 소중한 인연을 만나 백년가약을 맺는다"며 "결혼식은 양가 친인척과 가까운 지인들이 참석한 가운데 비공개로 진행된다"고 밝힌 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr