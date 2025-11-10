"백수될까 무서워" '음악AI' 수노 업데이트에 업계 '들썩'… 반응 살펴 보니 [TEN스타필드]

사진=그림 생성형 AI 'ImagineArt' 산출물

음악 생성형 인공지능 '수노(Suno)' 버전 5(이하 V5)가 업계에서 파장을 일으키고 있다. 이를 사용해 본 작곡·편곡가와 악기 연주자 사이에서는 "기술 발전 속도가 너무 빨라 두려울 정도"라는 평가가 나온다. 인공지능을 잘 다룰 줄 아는 소수 인원만 살아남을 수 있을 것이라는 전망도 있다.최근 수노의 존재감이 커진 건 V5로 업그레이드된 게 계기가 됐다. 수노 V5에서는 믹스가 개선돼 곡의 공간감이 뚜렷이 살아났고, 음질까지 좋아졌다. '스튜디오 퀄리티'의 음악을 마우스 클릭 몇번과 프롬프트(명령어) 몇줄에 만들 수 있는 수준까지 왔다.수노의 기능은 크게 세 가지로 나뉜다. 인간이 만든 데모곡 음원 파일을 넣으면 작가가 써넣는 프롬프트에 따라 곡을 재편곡해주는 '커버'(Cover), 1절만 있는 미완성곡을 끝까지 완성해주는 '연장', 원하는 방식으로 새 곡을 써주는 '창작' 기능이다.100% 인공지능 창작곡에 대해선 아직 아쉽다는 평이 많다. 작곡에선 멜로디나 화성 진행 및 곡 구조 형성에 어색함이 많고, 가사도 얕은 주제의 줄글을 억지로 끼워서 맞추는 식이라는 것이다.업계는 이 세 가지 기능 중 '커버' 기능에 주목하고 있다. 이 기능 때문에 작곡, 작사를 제외한 곡의 구성을 짜는 트랙 메이커 대부분의 미래가 불투명해졌다는 평가가 나온다.현업에서 활발히 활동 중인 K팝 작곡가 A씨는 "수노를 써 보니 간단한 비트를 만드는 편곡자들은 대거 실직할 위기"라며 "음악을 깊이 있게 아는 소수만 살아남을 것"이라고 바라봤다. 한 음반 제작자는 향후 편곡자들의 업계 대우가 몹시 열악해질 수 있단 우려도 내놨다. 그는 "편곡 단가가 말도 안 되게 낮아질 것"이라며 "월 1만5000원만 내면 누구나 수노를 통해 기본적인 편곡을 할 수 있다. 기초적인 트랙을 요구하는 래퍼들은 더 이상 인간 편곡가를 찾을 이유가 없다"고 했다.클래식, 재즈 등 업계에서 연주자로 활발히 활동 중인 이들은 불안해하고 있다. 한 연주자는 "수노의 연주를 들어보면 젊은 피가 느껴진다. 동시에 중장년 연주자의 노련함까지 갖췄다. 천재가 아니고서야 불가능한 연주"라며 "우린 이제 다 백수가 될 지경"이라고 했다.일각에선 편곡이 막힐 때 새로운 아이디어를 더하는 데에 수노가 큰 역할을 할 수 있다는 평가도 나온다. K팝 작곡가 B씨는 "편곡 아이디어를 얻고 싶을 때 수노를 돌려 보면 정말 작업이 쉬워진다"며 "인간이라면 틀에 박혀서 하지 못할 편곡도 명령어만 잘 입력하면 수노는 '설득력 있게' 편곡해준다"고 했다.업계 일각에서는 수노의 편곡 퀄리티가 인간이 한 것만 못하다는 평가도 나온다. 그러나 프롬프트를 잘 입력하면 인간의 실력을 능가할 수 있다는 반론도 만만치 않다. 수노는 작곡, 작사, 편곡과 결이 다른 '코딩' 능력을 요구한다. 향후에는 작곡가들이 살아남으려면 코딩 능력을 갖춰 수노를 잘 다룰 줄 알아야 한다는 얘기다.코딩과 작곡에 모두 능한 한 전문가는 "코딩을 잘해야 인공지능을 잘 다룰 수 있다. 음악을 잘하는 사람도 코딩을 모르면 수노를 다룰 수 없다. 전문 음악 지식과 코딩 능력을 모두 갖춘 소수만이 살아남을 것"이라고 분석했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr