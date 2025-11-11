사진=텐아시아DB

박경림이 청소년들의 꿈을 응원하기 위해 2억여만원을 기부했다. 올해의 브랜드 대상에서 3년 연속 MC 부문 수상을 한 박경림은 영화와 드라마 제작발표회의 진행자로서는 물론 최근 SBS '우리들의 발라드'를 통해 특유의 따뜻함에 더해지는 순발력과 재치로 감동과 웃음을 전하며 대중의 큰 사랑을 받고 있다.올해 초, 뮤지컬 '어게인 드림하이'의 크리에이티브 디렉터로 또 한 번 새로운 영역에 도전한 박경림은 자신의 다음 꿈으로 '드림 헬퍼(Dream Helper)'를 꼽았다. 그는 "아무것도 가진 것 없이 오직 꿈과 열정만으로 무모한 도전을 이어오던 시절, 대중과 주변으로부터 받은 많은 응원과 사랑에 늘 감사했다"며 "이제는 내가 '드림 헬퍼'가 되어 누군가의 꿈을 향한 도전이 지치지 않도록 돕고 싶다"는 포부를 밝혔다.자신이 교장 역할로 직접 출연하기도 한 뮤지컬에 국제아동권리 NGO '세이브더칠드런'과 보건복지부 산하 서울특별시 자립지원전담기관 '영플러스'를 통해 국내 복합위기가정 아동과 자립준비청년 약 1000여명을 초대해 그들의 꿈을 응원했다. 올해 11월에는 보호종료청소년들이 자신의 꿈을 펼칠 수 있도록 지원하는 데 써달라며 서울특별시 자립지원전담기관 '영플러스'에 1억원을 추가로 기부했다.박경림은 지난 2006년부터 19년간 세이브더칠드런 홍보대사로 활동하며 다양한 공헌을 이어온 공을 인정받아, 올해 보건복지부가 주최한 어린이날 기념식에서 대통령 표창을 받았다.그는 세이브더칠드런의 '이리이리바자회'를 통해 마련한 2억 원의 수익금 외에도, '박고테프로젝트' 음반 판매 수익금 전액인 1억 7천만 원을 '아름다운재단'에 기부했다. 또한 난치성 신생아들의 수술 및 치료를 위해 서울 중구 제일병원에 1억 원을 쾌척하는 등 꾸준한 나눔을 실천하고 있다. 이외에도 여러 기관과 단체를 통해 지속적인 후원과 기부를 이어오며, '기부 천사'로 불리는 장나라·아이유에 버금가는 선한 행보를 보인다.박경림의 소속사 위드림컴퍼니는 올해 2025년 드림하이 시즌2로 뮤지컬 드림하이와의 인연은 끝이 나지만, 앞으로 더욱 다양한 프로젝트를 통해 '유쾌한 위로, 따뜻한 응원'을 이어 나갈 계획이라고 밝혔다. 그는 현재 영화와 드라마 제작보고회 진행뿐만 아니라 SBS '우리들의 발라드', 채널A '절친 토큐멘터리-4인용식탁', '몸으로 보는 세상 아모르바디' 등을 통해 진행자로서 활약하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr