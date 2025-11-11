사진제공=어트랙트

그룹 피프티피프티(FIFTY FIFTY)가 신곡 '가위바위보'로 컴백 첫 주 활동을 마무리했다.피프티피프티는 최근 '가위바위보' 안무 영상과 챌린지 콘텐츠를 공개하며 활발한 프로모션을 이어가고 있다.신곡 '가위바위보'는 멤버들의 음색이 돋보이는 곡으로, 사랑에 빠진 소녀의 긴장감을 담았다. 가위·바위·보 손동작을 활용한 안무가 특징으로, 일상적인 키워드를 퍼포먼스에 녹여내며 시각적 재미를 더했다. 안무 영상에서는 멤버들의 댄스 라인이 돋보인다. 다양한 구성으로 퍼포먼스가 전개되며 군더더기 없는 동선과 표현력으로 시선을 모았다.수록곡 'Skittlez(스키틀즈)'도 주목받고 있다. 피프티피프티는 버스킹 무대를 통해 이 곡을 최초 공개하며 힙합 장르에 도전했다. 멤버들의 유연한 퍼포먼스와 발랄한 분위기가 어우러지며 새로운 무드 변화를 보여줬다.'가위바위보' 뮤직비디오는 공개 3일 만에 1000만 조회 수를 돌파했다. 전작 'Pookie'(푸키)보다 빠른 기록이다. 피프티피프티는 음악방송과 시상식 무대 등에서 활동을 이어갈 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr