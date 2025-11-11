남궁민한테 또 공개고백 받아… ♥진아름, 결혼 4년차에도 달달 초과

배우 진아름이 생일을 자축했다.최근 진아름은 자신의 계정에 생일파티를 하는 모습을 공개했다. 그는 편안한 차림으로 지인들과 생일을 즐기는 모습.이를 본 남편 남궁민은 “생일 축하해. 사랑하는 내 사람"이라며 애정을 드러냈다.한편 진아름은 남궁민이 연출한 영화 '라이트 마이 파이어'에 출연해 연인으로 발전했다. 두 사람은 7년 열애 끝에 2022년 10월 결혼했다. 남궁민은 지난 7월 SBS 드라마 '우리영화'로 시청자들과 만났고, 최근 새 드라마 '결혼의 완성' 출연 소식을 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr