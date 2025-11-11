'53세 미혼' 백현진, 성관계 끊었다…"술·담배 이어 연애도 안해" ('짠한형')

미혼인 배우 백현진(53)이 달라진 일상을 밝혔다.지난 10일 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '직장 내 하극상 MAX김원훈 카더가든 백현진_날 뛰는 부장님 잡는'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에는 신동엽과 '직장인들'에서 호흡을 맞춘 백현진, 김원훈, 카더가든이 게스트로 출연했다.이날 신동엽은 백현진에게 “예전하고 기운이 조금 달라진 것 같다”고 말했다. 카더가든도 “대배우의 스탠스가 느껴진다. 마치 ‘직장인들’이 황금사자상을 받은 작품 같다”고 거들었다.이에 백현진은 “술, 담배 다 끊고 러닝을 한다. 그래서 많이 바뀌었다”고 밝혔다. 이어 "연애도 안 한고 성관계 안 다. 그러다 보니 대배우처럼 보이나 보다”라고 너스레를 떨었다.신동엽이 카더가든에게 "너는 평생 대배우처럼 안 보이겠다"고 하자 카더가든은 “그럼 나는 완전 할리우드 스타”라고 받아쳤다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr