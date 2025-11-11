사진=김설 SNS

드라마 '응답하라 1988'에 출연해 유명세를 탔던 아역배우 김설이 근황을 전했다.지난 10일 김설의 어머니가 관리하는 김설의 인스타그램 스토리에는 '영재원 수료식'이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진이 게재됐다.공개된 사진 소게는 김설이 영재원 수료식에 참석해 인증 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 김설은 손가락으로 상장을 가리키며 순간을 즐기는 표정과 제스처를 취햇고, 짧은 교복 치마를 드러내 눈길을 끌었다.올해 14세로 지난해 중학교에 입학한 김설은 약 2주 만에 1학기 학급 회장으로 임명됐음을 알려 놀라움을 안겼었다. 그는 2021년 12월에 교육청 발명 영재 수료 사진과 함께 영재원을 수료한 근황을 전하기도 했으며, 지난 3월에는 영재원 개강식 참석을 인증했다.한편 김설은 2015년 '응답하라 1988' 작품 이후 2017년 영화 '아일라'와 2022년 '오늘부터 합창단' 외에 작품 활동을 하지 않고 있어 배우의 길을 포기하고 학업에 전념하는 게 아닌지 의문을 자아내기도 했다. 그러나 지난해 11월, 뮤지컬 연습 중인 사진을 업로드 하면서 연기의 끈을 놓지 않았음을 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr