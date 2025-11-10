사진 = '스튜디오777ㅑ' 유튜브 채널 캡처

에스파 카리나가 미모 비결을 공개해 눈길을 끈다.유튜브 채널 '스튜디오777ㅑ'에서는 '카리나랑 맥주 마시고 갈래?'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 조나단을 만난 카리나는 가방을 열어 애정템을 공개했다. 북커버를 꺼낸 카리나는 "내가 안 그래 보이지만 책을 굉장히 좋아한다"고 했다. 이어 카리나는 조나단이 선물해준 필기구와 팬이 선물해 준 노트를 꺼내며 물건을 소중히 여기는 마음을 드러냈다. 카리나는 "좋아하는 문구는 형광펜 치면서 보는데 그거를 그냥 이렇게 적어놓는 필사다"며 "내가 쓰다가 약간 울컥했던 건 '언제부턴가 엄마는 나에게 화를 내지 않아요'다"고 밝혔다.이를 들은 조나단은 "언제부터 화를 안 내셨냐"고 물었고 카리나는 갑자기 웃으며 "내 얘긴 아니고 책인데 난 어제도 혼났다"며 "내가 어제 엄마 아빠랑 밥 먹었는데 내가 목에 두둑 소리 엄청 많이 냈더니 탁 잡았다"고 해 웃음을 자아냈다. 그런가하면 카리나는 피부관리 루틴에 대해 공개했다. 카리나는 "팩을 거의 매일 한다”며 간단하지만 꾸준한 관리법을 공개했다.이후 조나단은 카리나를 위한 요리를 시작했다. 카리나는 라면 몇 봉지 몇냐는 조나단 질문에 "몇 봉지인지는 모르겠고 그냥 끓여져 있으면 다 먹는다"며 "거의 2개를 먹는 것 같고 약간 한강 라면이어도 잘 먹는다"고 했다.삼겹살에 라면까지 완성되자 카리나와 조나단은 먹방을 시작했다. 삼겹살 한입에 라면을 한 젓가락 먹고 맥주까지 한모금 한 카리나는 대단한 먹성을 보여줬다. 카리나는 "우리 근데 무슨 밥 먹으로 온 애들 같다"고 해 웃음을 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr