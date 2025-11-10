사진=그룹 2NE1 산다라박, 박봄 SNS

그룹 2NE1 멤버 산다라박이 의미심장한 게시글을 남겼다.산다라박은 지난 9일 자신의 SNS에 "멤버들과 함께 하는 시간들. 너무 소중하다"는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다. 공개된 사진 속 그는 씨엘, 공민지와 함께 포즈를 취하며 밝은 미소를 보였다. 해외 일정을 소화 중인 상황에서도 세 사람의 친밀한 분위기가 눈길을 끌었다.이번 게시글은 2NE1 활동을 중단한 박봄이 SNS 활동을 재개한 지 하루 만에 올라와 관심을 모았다.박봄은 지난 8월 건강 문제로 팀 활동을 멈췄다. 이후에도 SNS를 통해 근황을 전해왔으나, 지난달 양현석 YG엔터테인먼트 총괄 프로듀서를 사기 및 횡령 혐의로 고소하겠다고 밝혀 논란이 일었다. 박봄은 YG가 2NE1 및 솔로 활동 수익을 제대로 정산하지 않았다고 주장했다.이에 대해 박봄의 소속사 디네이션엔터테인먼트는 "2NE1 관련 정산은 이미 마무리됐다. SNS에 올린 고소장은 실제로 접수된 사실이 없다"고 설명했다.하지만 박봄은 YG가 성형수술을 지원하지 않았고, 자신이 YG 소속 곡 대부분을 작사·작곡했으며, 자신에게 들어온 광고를 다른 사람에게 넘겼다고 주장해 우려를 낳았다. 이에 소속사 측은 "박봄이 현재 심리적으로 불안정한 상태다. 치료와 휴식이 필요한 시점"이라고 밝혔다.박봄은 약 2주간 SNS 활동을 중단했지만, 지난 8일 "박봄. 저 건강 원래부터 완전 괜찮아요. 걱정마세요 여러분"이라는 글을 남기며 소속사의 설명을 부인했다. 이 글은 다시 한번 논란을 불러왔다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr