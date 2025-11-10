사진 = MBC '푹 쉬면 다행이야' 캡처

가수 겸 프로듀서 박진영과 god 박준형이 함께 무인도를 찾아 유쾌한 우정과 파격적인 무인도 생활이 공개됐다.10일 밤 9시 방송된 MBC '푹 쉬면 다행이야'에서는 박진영과 박준형의 대화가 그려졌다.이날 방송에서 박진영과 박준형은 끈끈한 '형제' 같은 우정을 자랑했다. 박준형은 "형제처럼 지낸다"며 "우리가 사이가 안 좋은 줄 아는데 친하지 않으면 그렇게 디스 못 한다"고 박진영에 대한 애정을 드러냈다.박진영 역시 "god 멤버들은 다 동생이라 속 깊은 얘기를 제일 많이 하는 건 박준형 형이다"라며 친구 같은 관계임을 강조했다. 다만 데니안은 "두 사람은 절친이긴 한데 호흡이 안 맞는다"며 농담을 던졌다.대화 도중 박준형은 박진영이 최근 대통령 직속 대중문화교류위원장으로 임명된 사실을 언급하며 "이제 진짜 위인됐다"며 "대통령 만날 때도 저런 옷 입고 가냐"고 놀렸다. 박진영이 "앞으로 5년 로드맵을 세워뒀다"고 밝히자 박준형은 "넌 죽을 때까지 계획 다 짜놨을 거다"며 "무덤도 샀냐"고 장난을 쳤다.뜻밖의 질문에 박진영은 "진짜 샀다"며 "아버님 얼마 전에 모시면서 내 자리도 같이 마련했다"고 해 놀라움을 자아냈다. 이어 "8명 들어가는 납골묘다"며 "무덤도 없냐 자리 남는데 같이 쓸겠냐"고 농담을 던졌다. 그러자 박준형은 "난 그냥 바닷가에 뿌려줘라 옆에 있으면 죽어서도 '똑바로 누워'라고 혼날 것 같다"고 맞받아치며 유쾌한 찐친 케미를 드러냈다.무인도에 도착하자마자 박진영은 "난 평생 빨래랑 요리를 안 해봤고 할 줄을 모른다"며 "세탁기도 작동해 본 적이 없다"고 파격 발언을 해 충격을 안겼다. 요리 경험에 대해서는 "달걀 프라이를 시도해 봤는데 프라이팬을 태웠다"며 "그다음부터 안 한다"고 밝혔다. 이에 박준형이 "아내가 너랑 같이 사냐"고 진지하게 묻자 박진영은 "난 열심히 돈을 번다"고 당당한 모습을 보였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr