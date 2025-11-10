/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=MBC

웹툰작가 기안84가 마라톤에 도전한다.MBC 새 예능 ‘극한84’(연출 박수빈)가 마라톤 완주 직후의 기안84를 담은 선공개 영상을 공개했다. 공개된 영상 속 기안84는 7시간에 걸친 초극한 마라톤을 마친 후 숙소로 돌아와 녹초가 된 모습으로 등장한다. 앞서 기안84는 슬럼프를 고백했는데, 원인으로 과도한 러닝을 꼽은 바 있다.방에 들어서자마자 발부터 확인한 그는 흙먼지로 얼룩진 신발을 벗어내며 깊은 한숨을 내쉰다. 벗겨진 양말 속, 멍이 들어 시커멓게 변한 발가락은 그가 견뎌온 시간의 고됨을 여실히 보여준다. 이어 소파에 털썩 주저앉은 그는 “씻을 힘도 없네”라며 완전히 지친 기색을 감추지 못한다.이내 겨우 화장실로 향한 기안84. 잠시 후 문 너머로 “으악! 으아아!” 하는 요란한 소리가 들려오는데, 극한의 피로를 씻어내며 개운함을 표출하는 듯한 그의 외침은 7시간의 고된 여정을 마친 후 찾아온 해방의 순간을 실감케 한다. 이후 침대에 누운 기안84는 도전은 끝났지만, 마음속에 남은 아쉬움은 쉽게 사라지지 않는 모습을 보인다.이번 영상은 ‘극한84’가 단순한 마라톤 도전을 넘어, 인간이 한계를 마주한 후의 감정까지 섬세하게 포착하고 있음을 보여준다. 기안84의 고통과 후회, 그리고 묵직한 여운이 어우러지며 ‘도전의 끝’이 아닌 ‘인간의 이야기’로 확장된 극한 예능의 진면목을 예고한다.제작진은 “이번 선공개 영상은 기안84가 ‘극한의 도전’을 끝낸 직후의 솔직한 감정을 담은 장면”이라며 “완주 여부보다 그가 마주한 ‘인간의 리얼한 감정’이 핵심 포인트가 될 것”이라고 전했다.한편, ‘극한84’는 오는 11월 30일(일) 밤 9시 10분 MBC에서 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr