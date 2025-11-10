사진=텐아시아DB, 소율 SNS

가수 문희준이 '탐정들의 영업비밀'에서 딸 잼잼이를 언급한다.10일 방송되는 채널A 예능 '탐정들의 영업비밀'에는 문희준이 게스트로 출격한다. 아이돌에서 두 아이의 아버지로 돌아온 문희준에게 데프콘X유인나X김풍은 "잼잼이는 클수록 더 사랑스럽다"라며 문희준의 딸에 대한 팬심을 드러낸다.문희준은 "잼잼이가 4살 때부터 아이돌 하고 싶다고 했다. 그냥 하는 말인 줄 알았는데. 지금 9살이 됐는데도 꿈이 아이돌이라고 한다"라며 H.O.T 아빠 문희준과 크레용팝 엄마 소율에 이어 아이돌을 꿈꾸는 잼잼이의 소식을 전한다.이에 김풍은 "이 정도면 가업이다"라며 감탄하고, 데프콘은 "부모 유전자를 물려받았기에 당연하다"라고 반응한다. 문희준은 "다행히 춤 실력은 상속세를 안 낸다. 유전자도 상속세 내면 억울하니까"라며 너스레를 떤다. 데프콘도 "공짜로 상속해 준 거다"라고 맞장구쳐 웃음을 자아낸다.이날의 사건수첩에서는 풋풋한 고딩 커플에서 엄마, 아빠가 되어버린 고딩엄빠의 실화가 재구성돼 공개된다. 두 사람은 사귄 지 100일 만에 아기가 생기자, 결국 학교도 자퇴하고 출산과 육아에 집중해야 했다. 전쟁 같은 현실 육아에 둘은 언성을 높여가며 싸웠고, 냉혹한 말들로 서로 상처를 입혔다. 문희준은 "아기여도 부모님이 싸우면 안다고 한다. 3~4세쯤 되어서 큰 소리에 움찔하게 된다. 그래서 싸우더라도 친절하고 밝게 싸우라고 한다. 여보 쫓겨나고 싶어?도 웃으며 해야 한다"며 다툰 일화를 전한다.사연 속 고딩 엄마는 결국 참다못해 아이를 두고 가출을 감행했다. 게다가 가출한 아내가 다른 남자와 바람을 피는 상황이 포착돼 남편은 충격에 빠졌다. 상간남의 정체를 알게 된 남편은 아내에게 "머리가 어떻게 된 거 아니냐"라며 따졌지만, 아내는 "나 그 남자 사랑해. 너 말고"라고 말해 두 사람의 관계는 파국으로 치달았다.'탐정들의 영업비밀'은 이날 오후 9시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr