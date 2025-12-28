기안84, 결국 북극으로 떠났다…끝없는 빙하, "여기는 말이 안 돼" ('극한84')

/ 사진=텐아시아DB

MBC 예능 ‘극한84’가 상상을 초월하는 마지막 마라톤의 서막을 알렸다. 앞서 한 매체는 기안84가 북극 마라톤을 위해 그린란드를 다녀왔다고 보도했다.아프리카 대자연 한가운데서 펼쳐진 BIG5 마라톤, 그리고 와인과 축제가 공존하는 프랑스 메독 마라톤까지. 서로 전혀 다른 극한의 무대를 완주해 온 극한 크루가 이번에는 또 어떤 장소로 향하게 될지 관심이 집중된다.공개된 예고 영상에는 끝없이 펼쳐진 빙하와 설경, 사람의 발길이 닿지 않은 얼어붙은 대지가 장관처럼 펼쳐진다. 눈앞에 보이는 풍경만으로도 인간의 영역을 넘어선 듯한 압도적인 스케일 속에서, 극한 크루는 마지막 마라톤을 앞두고 또 한 번 새로운 시험대에 오른다.끝을 가늠할 수 없는 설원과 얼어붙은 땅, 험난한 지형이 이어지는 코스는 기존의 마라톤과는 차원이 다른 극한을 예고한다. 자연 그 자체가 장벽이 된 공간에서, 극한 크루는 기록이 아닌 ‘도전’ 그 자체를 마주하게 된다.기안84는 “여길 뛰는 건 말이 안 되거든요”라며 솔직한 심정을 드러냈다. 그의 반응은 이번 마지막 마라톤이 아프리카와 프랑스를 넘어, 인간의 한계를 본격적으로 시험하는 최종 무대임을 단적으로 보여준다.아프리카의 야생, 프랑스의 축제에 이어 극한 크루가 도달하게 될 마지막 마라톤의 장소는 과연 어디일지, 그리고 그곳에서 이들이 어떤 선택과 변화를 맞이하게 될지 기대가 모인다.'극한84'는 오는 28일 오후 8시 45분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr