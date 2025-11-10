/ 사진=텐아시아DB

배우 정은채가 JTBC 드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기' 특별출연으로 강한 존재감을 드러냈다. 고급스러운 이미지를 벗고 생활밀착형 캐릭터를 소화하며 연기 스펙트럼이 넓다는 걸 다시 한번 입증했다.극 중 정은채는 공장 작업반장 이주영 역을 맡았다. 그는 아산 공장으로 좌천돼 내려온 김 부장(류승룡 분)과 묘한 신경전을 펼친다. 점심 식사 때 요플레 개수를 두고 신경전을 벌이거나, 후배 앞에서 업무로 은근한 기 싸움을 하는 등 현실적이면서도 코믹하게 인물의 마음을 자연스럽게 녹여냈다.특히 조직 관리의 비결을 묻는 김 부장의 질문에 "특별한 기술도 없고 몸값만 비싼 사무직들의 회사 생활 마지막 종착지, 그게 팀장님 자리에요"라고 현실적인 조언을 건네는 대사는 시청자들에게 강한 인상을 남겼다. 단순한 대립 구도가 아닌, 직장 내 현실을 대변하는 인물로서의 설득력이 느껴진다는 평이 이어졌다.방영 전에는 고급스러운 이미지 탓에 공장 반장 역할이 어울리지 않을 것이라는 우려 섞인 반응도 있었다. 공개 이후에는 연기력으로 이러한 우려를 불식시켰다. 그동안 차분하고 세련된 캐릭터를 주로 소화했던 정은채가 이번엔 현실적인 인물을 통해 연기 스펙트럼을 넓혔다는 평가다.류승룡의 좌천 이후 공장 서사가 본격화되면서 정은채의 비중도 자연스럽게 커졌다. 특별출연임에도 김 부장의 아들 김수겸(차강윤 분) 못지않은 존재감을 보이며 극의 중심을 잡는 역할을 했다. 짧은 등장에도 안정된 연기와 자연스러운 톤으로 특별출연 이상의 활약이라는 평가받았다.정은채는 지난해 드라마 '정년이'를 통해 이미 탄탄한 연기력과 캐릭터 소화력으로 좋은 평가를 받았다. 이번 '김부장 이야기'에서도 전보다 한층 친근하고 현실적인 캐릭터로 변신에 성공했다. 정은채는 매 작품 새로운 캐릭터를 통해 자신의 연기 스펙트럼을 넓히고 있다.현재 공장 스토리가 남아있는 만큼 정은채의 활약은 계속될 것으로 보인다. 정은채는 내년 방송될 드라마 '아너'에 합류를 확정했으며, '재벌X형사2' 역시 검토 중인 상황이다. 현실감 있는 연기와 짧고 굵게 이름값을 증명한 정은채의 다음 행보가 주목된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr