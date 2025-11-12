사진=FNC

FNC엔터테인먼트 소속 배우 박채린이 영화 '퍼펙트 걸'(Perfect Girl)에 출연한다. 박채린은 2019년부터 지난해까지 체리블랫 멤버로 활동했으며, 해당 그룹은 2024년 4월 해체를 맞았다.할리우드 영화라고 알려진 '퍼펙트 걸'은 K팝 스타를 꿈꾸는 연습생들이 치열한 경쟁 속에서 겪게 되는 욕망과 불안, 그리고 그 속에서 벌어지는 미스터리한 사건을 그린 작품으로, 어느 날 등장한 한 소녀를 중심으로 펼쳐지는 충격적인 전개와 예측 불가한 긴장감이 관객을 사로잡을 예정이다. 각본은 린 큐(Lynn Q Yu)가 맡았으며, 국내 최대 K팝 뮤직비디오 제작사 쟈니브로스(ZANYBROS)의 홍원기 감독이 메가폰을 잡는다. 제작은 배드랜즈(Badlands)와 '존 윅'으로 유명한 썬더로드 필름(Thunder Road), 아덴 조(Arden Cho), 데저트 블룸(Desert Bloom)이 공동 제작자로 이름을 올렸다.극 중 박채린은 나리 역을 맡았다. 나리는 비주얼을 담당하는 연습생으로, K팝 아이돌이 되기 위해 노력하는 인물이다. 평소 음악, 연기 등 다양한 분야에서 다재다능한 면모를 보여준 박채린은 이번 작품에서도 밝은 이미지와 탄탄한 음악적 역량으로 캐릭터와 높은 싱크로율을 보여줄 것으로 기대를 모은다.그동안 박채린은 다수의 작품에서 섬세한 연기력으로 대중에게 깊은 인상을 남겼다. 특히 '슈룹', '판도라 : 조작된 낙원'에서는 주인공의 어린 시절을 연기하며 서사를 설득력 있게 풀어냈고, 눈물 연기부터 액션 연기까지 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여줬다. 또한 미국 넷플릭스 시리즈 '엑스오, 키티'(XO, Kitty)에도 출연해 글로벌 팬들에게 확실한 눈도장을 찍었다. 이처럼 여러 분야에서 다재다능한 활약을 펼쳐온 만큼 박채린의 앞으로 활동에 이목이 집중된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr