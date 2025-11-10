사진제공=큐브엔터테인먼트

그룹 나우즈(NOWZ)가 4개월 만에 새 싱글로 컴백한다.나우즈(현빈, 윤, 연우, 진혁, 시윤)는 10일 공식 채널을 통해 세 번째 싱글 'Play Ball'의 아트워크 티저를 공개했다. 공개된 흑백 이미지에는 멤버들의 사인과 번호가 적힌 야구 모자가 담겨 새 콘셉트를 예고했다.'Play Ball'은 경기 시작을 알리는 구호로, 나우즈의 새로운 출발을 의미한다. 이번 싱글을 통해 나우즈는 팀만의 음악적 방향성과 퍼포먼스를 선보일 예정이다.나우즈는 올해 첫 미니앨범 'IGNITION'으로 리브랜딩 후 활동을 이어왔다. 최근 공개된 'ONE STAGE' 스토리 필름을 통해 무대에 대한 의지를 드러냈다.나우즈의 세 번째 싱글 'Play Ball'은 오는 26일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr