'미운 우리 새끼' 배정남이 반려견을 떠나보낸 후 깊은 슬픔을 드러냈다.9일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 모델 배정남이 펫로스 증후군 테스트를 진행했다.이날 배정남은 반려견 벨을 떠나보낸 후 '펫로스 증후군'을 걱정했다. 반려견이 떠난 슬픔에서 헤어 나오지 못한 것. 그는 "한강 산책을 나갔는데, 다른 강아지들 볼 때마다 괴로웠다"고 털어놨다.상담을 진행한 의사는 "펫로스 척도 검사는 0~48점으로, 평균은 28점이다. 37점 이상이면 위험하다. 전문 상담 필요한 정도"라고 설명했다.배정남은 34점으로, 위험 직전의 상황이었다. 의사는 "이걸 그냥 두게 되면 외상후 스트레스(PTSD)처럼 남게 된다. 행복한 슬픔으로 바뀌어야 하는데, 큰 슬픔만 남아서 다른 강아지를 보면 괴로워지는 것"이라고 이야기했다.의사는 불안장애와 사회적 고립을 경고하며 "꼭 극복해야 한다"고 강조했다. 반려견 벨과의 추억을 SNS에 올렸던 배정남은 "많은 응원 댓글을 보고 '혼자가 아니구나' 느낌이 들었다. 나아질 수 있다"고 말했다.이에 서장훈은 "사람마다 정도의 차이지, 반려동물 키우는 사람이면 다 거치는 과정"이라며 공감했다.어릴 때부터 반려견을 키웠던 조정석은 "작년에 반려견 리꾸가 무지개다리를 건넜다. 사실 성인이 되면 좀 더 괜찮을 줄 알았다. 그런 마음으로 키웠는데, 안 되더라"며 이별의 슬픔을 토로했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr