사진 = 박탐희 인스타그램

배우 박탐희가 밝은 근황을 전해 눈길을 끈다.최근 박탐희는 자신의 인스타그램에 "캐리마켓 신사점에서 폴라탐 비타민 코어 앰플을 선 공개했어요. 현장에서 직접 테스트 하셨던 분들의 반응 순수 비타민 C24 코어 앰플은 화이트닝 앰플과 함께 사용할 때 시너지 폭발!"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속 박탐희는 체크 패턴 원피스를 입고 세련된 분위기를 자아냈다. 여유로운 미소와 함께 제품을 손에 든 모습에서는 자신감과 우아함이 느껴진다. 또 다른 컷에서는 건물 내부를 배경으로 자연스러운 포즈를 취하며 고급스러운 분위기 속 단정한 스타일링으로 눈길을 끌었다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "귀여워요", "언니가 행복했으면 좋겠어요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.앞서 박탐희는 스테로이드 부작용을 알린 바 있다. 박탐희는 자신의 인스타그램에 "목에 온 염증으로 스테로이드를 거의 한 달 먹었었는데 몸이 엄청 부으면서 임신 막달에나 경험했던 변비까지 그리고 몸무게 앞자리가 바뀌길래 단순히 내가 나이 들어서 체질이 바뀌었나 했는데 그게 아니었다"고 전했다.한편 박탐희는 과거 유튜브 채널 '새롭게하소서CBS'에 출연해 "2017년 건강검진에서 암 진단을 받았다"며 "초기 암으로 개복 수술을 받았으나 전이가 발견돼 큰 수술과 항암치료를 받았다"고 밝힌 바 있다. 이어 박탐희는 "항암 후 6개월마다 검사를 받고 5년이 지나면 1년마다 검사를 한다"며 "지난 4월 검사에서도 이상은 없었고 하루하루를 소중히 살고 있다"고 말하며 미소를 지었다. 박탐희는 2008년 사업가와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr