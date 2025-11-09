사진=SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 최진혁이 어머니의 실체를 폭로했다.9일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 배우 최진혁의 은인 최수종, 박경림이 함께했다.이날 최진혁은 김장하며 박경림과의 인연을 회상했다. "박경림이 내 첫 연예인"이라고 밝힌 그는 "박경림 소속사 대표가 나를 캐스팅하고, 박경림이 상경한 뒤 오피스텔에 살게 해주고, 용돈을 주며 챙겨줬다"고 밝혔다.배우 오디션 프로그램을 통해 데뷔한 최진혁은 대선배 최수종을 귀인으로 꼽았다. 그는 "오디션 마지막 미션이 '첫사랑' 장면을 리메이크하는 거였다. 어떻게 해야 할지 몰라서 누나한테 물어봤더니, '최수종에게 직접 배워보는 게 어떻겠냐'고 했다"고 전했다.데뷔도 안 한 지망생을 최수종이 가르친다는 건 쉽지 않은 일. 일단 지른 박경림은 그대로 최수종에게 전화를 했다고. 그는 "어디서 잠깐 볼까'는 예상했는데, '시간 없으니까 우리 집으로 올래?'라고 하시더라"고 당시 놀란 마음을 표현했다.최진혁은 "(최수종이) 밤 10시에 파자마 차림으로 나오셨다. 그 기억이 잊혀지지 않는다"며 고마움을 드러냈다. 신동엽은 "지르고 보는 박경림도 대단하고, 받아준 수종이 형도 대단하다"고 감탄했다.김장 중 직접 칼질을 하며 수준급 요리 솜씨를 보인 최수종은 "하희라 씨가 칼질하다가 손을 베었다. 이후 칼질은 다 내가 한다, 음식할 때도"라며 '사랑꾼' 면모를 드러냈다.최수종은 남다른 자녀 교육법도 공개했다. 그는 "나는 아이들에게 존대 한다. 높임말을 쓴다"고 밝혔다.이에 최진혁은 "저희 엄마가 보면 놀라시겠다. 저한테 욕을 많이 하신다"고 폭로했다. 최수종과 박경림은 "오죽하면 그러시겠냐"고 타박했지만, 그는 "돈 필요할 때만 존댓말을 한다"고 덧붙여 폭소를 유발했다.최수종은 "한 번 하희라 씨가 아들 사춘기 때 '오늘은 도저히 안 되겠다. 당신이 혼내달라'고 했다. 아들 방에 딱 들어가서 눈을 보는데, 눈물이 떨어질 것 같아서 그냥 안았다. '최민서 씨 엄마의 마음을 알죠?'라고 말한 뒤 눈물 떨어지기 전에 나왔다"며 남다른 자녀 사랑을 내비쳤다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr