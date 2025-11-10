사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

'냉장고를 부탁해' 주우재가 텅 빈 냉장고로 놀라게 했다.9일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부해')에서는 모델 출신 방송인 주우재의 냉장고가 공개됐다.이날 주우재의 냉장고 공개에 앞서 MC 김성주는 "주우재 유튜브 채널에서 '개노맛먹방'이 천만뷰를 달성했다"고 밝혔다. 김풍은 "저 친구 먹을 때 앞니가 먼저 나간다"며 노맛 먹방의 이유를 설명했다.주우재는 "저는 분명히 출연 고사했다. 작가님이 '된다. 믿어보라고 했다. 셰프님들 무시하지 말라'고 했다"고 강조하며, "원래 큰 냉장고를 썼었는데, 빈 공간이 너무 많아서 이사하면서 작은 걸로 바꿨다"고 이야기했다.냉장고에는 페트병 콜라, 커피만 가득했다. 텅 빈 냉장고에 곽튜브는 "촬영 어떻게 해? 끝까지 고사했어야죠"라며 분노했다. 윤남노 셰프가 "그냥 좀 채워주시지"라며 한탄하자, 주우재는 "나는 진짜 못 나간다고 했다"고 밝혔다.냉장고를 살펴보던 김성주는 "얼음도 안 얼려 먹냐"며 놀라워했다. 이에 주우재는 "찬물은 안 좋다. 최소한은 즐겨야 하니까 콜라, 커피는 먹고 설사한다"고 고백해 폭소를 유발했다.계란빵, 팥소 절편, 초코빙수 등이 발견되자, 주우재는 "기상 후 바로 배가 고프지 않다. 일하러 가기 전에 죄책감이 들어서, 이 정도 먹고 나간다. 많이 먹을 때는 계란빵 2개 먹는다"고 전했다.실온 재료는 라면, 과자가 공개됐다. 주우재는 "라면은 노맛 먹방해도 용기 있게 보내주시더라. 짜장라면 좋아한다"고 말했다.주우재의 희망 요리는 '반끼 줍쇼'와 '냉장고를 안 부탁해.' 그는 "반의 반끼만 주셔도 된다. 수준 낮은 냉장고라 실제로 부탁한 적 없다. 실온 재료로 부탁한다"고 설명해 웃음을 안겼다.셰프들의 창의적 요리를 보던 주우재는 "셰프님들이 혼신의 힘을 다할 수록 점점 더 수치스러워지더라. 알몸으로 광장에 나간 느낌이었다. 내 냉장고에서 나온 거라고 믿기지 않을 정도"라며 감탄했다.대결 결과 '반끼 줍쇼'에서는 손종원이 정호영을 꺾고 승리했다. '냉장고를 안 부탁해'에서는 박은영이 '빠스'로 공격한 권성준을 이겼다. 주우재는 "죄송함이 컸는데, 나중에 기대감으로 바뀌었다. 하면 되잖아요?"라며 너스레를 떨었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr