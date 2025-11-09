사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

'식객 허영만의 백반기행' 현영이 출생의 비밀을 털어놨다.9일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에서는 모델 출신 방송인 현영과 함께 경기도 수원 맛집을 탐방했다.수원 출생인 현영은 "저 때는 '둘만 낳아 잘 기르자'를 장려할 때였다. 아버지가 그만 낳으려고 정관수술을 했는데, 그게 풀려서 제가 태어났다. 그래서 엄마 아빠가 대판 싸웠다고 하더라"며 0.02% 확률을 뚫고 탄생한 이야기를 전했다.모델 출신인 현영은 "제가 모델계의 시조새급이다. 이소라 언니는 화석이다"라고 표현해 웃음을 안겼다.5집 가수이기도 한 그는 2006년 '누나의 꿈'이 히트한 후 '연애혁명'을 발표했다. '이효리 라이벌'로 손꼽혔지만, 그는 "그다음 거부터는 망했다"고 솔직하게 고백해 웃음을 선사했다.살림, 방송, 사업까지 완벽하게 해내고 있는 현영은 "화장품 회사 CEO 겸 인플루언서도 하고 있다. 5년 후, 10년 후에 이렇게 바쁘게 산 게 티가 나더라. 지금 뷰티 쇼 4년 차인데, 새로운 내가 하나 자라는 느낌"이라며 뿌듯한 마음을 내비쳤다.한편, 현영은 4살 연상의 금융업 종사자와 2012년 결혼, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현영의 자녀들은 유치원부터 고등학교까지 전 과정을 마치면 학비만 약 12억원이 든다는 국제학교에 재학 중이며, 딸 다은 양은 수영선수로 활동 중이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr