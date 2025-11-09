이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '승아로운' 캡처

배우 윤승아가 일본 여행 중 불편함을 솔직하게 밝혔다.9일 윤승아의 채널 '승아로운'에는 "도쿄 3박 4일, 신상 핫플부터 또간집까지 알차게!"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 윤승아는 일본 도쿄의 인기 맛집, 카페 등을 방문하며 즐거운 여행기를 담았다. 하지만 여행 3일 차, 아사쿠사 인근의 한 된장 요리 식당에서의 경험을 솔직하게 털어놨다.윤승아는 "오니기리(삼각김밥) 맛집에 간다"며 식당에서 오니기리, 된장국이 포함된 정식 세트를 시켰다. 그는 "맛은 참 좋았는데 개인적으로 불친절했다"며 음식은 만족했지만 응대는 아쉽다는 솔직한 소감을 남겼다.특히 테이블에 있던 아이 장난감을 직원이 즉시 제지한 상황을 언급하며 "테이블에 아이 장난감이 있었는데 너무 불친절하게 제지하시더라"고 밝혔다.하지만 음식 맛에 대해서는 느낀 대로 솔직하게 평가했다. 그는 "양이 적다는 후기가 있었는데 우리에게는 딱 좋았다. 컨디션이 안 좋을 때 오면 좋을 것 같은 식당이었다"며 음식 만족도는 인정했다. 다만 서비스 응대만큼은 아쉬움을 표했다.한편 윤승아는 김무열과 지난 2015년 결혼, 슬하에 아들 하나를 두고 있다. 그는 '승아로운' 채널을 통해 팬들과 소통 중이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr