사진=KBS2

사진=KBS2

사진=KBS2

이재욱과 최성은이 '동상이몽'의 공조(?)를 시작한다. 이 작품은 지난 1일 2.7%의 시청률로 출발했지만, 3회 차에 1.8%로 하락했다. 공중파 주말 저녁이라는 유리한 조건에도 불구하고 다소 아쉬운 성적이다.오늘(9일) 밤 9시 20분 방송되는 KBS 2TV 토일 미니시리즈 '마지막 썸머' 4회에서는 백도하(이재욱 분)와 송하경(최성은 분)이 얼떨결에 힘을 합친다.앞서 도하는 파탄면에 돌아온 것에 그치지 않고 하경의 일터까지 영역을 확장해 나갔다. 그는 폐교된 파탄고등학교를 천문대로 리모델링한다는 대규모 프로젝트를 예고하며 하경의 신경을 제대로 건드렸다.오늘 4회 방송을 앞두고 공개된 스틸에서는 극과 극의 감정을 드러내는 도하와 하경의 모습이 포착돼 흥미를 더한다. 도하는 여유롭고 능글맞은 태도로 상황을 즐기는 듯한 표정을 짓고 있지만 하경은 짜증이 극에 달해 예민하고 날카로운 모습을 숨기지 못한다. 목적이 상반된 두 사람이 파탄면 주민들을 설득하기 위해 한 팀으로 움직이는 아이러니한 공조 상황이 펼쳐질 예정이다.도하는 주민들의 예상치 못한 반대에 부딪히며 위기를 마주한다. 도하의 프로젝트가 성사되지 않길 바라는 하경은 그 모습이 다행스럽기만 한데. 그러나 그것도 잠시 도하는 무언가를 꺼내 들며 주민들의 이목을 집중시킨다. 도하가 가져온 물건은 금세 분위기를 뒤바꾸는 것은 물론 하경을 깜짝 놀라게 한다.과연 백도하가 위기를 극복하기 위해 내민 비장의 한 수는 무엇일지, 그리고 이 삐걱거리는 동상이몽의 공조가 파탄고 리모델링에 어떤 영향을 줄지 시청자들의 관심이 집중되고 있다.'마지막 썸머' 4회는 오늘(9일) 밤 9시 20분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr