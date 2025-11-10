사진=Mnet

사진=젤리피쉬 엔터테인먼트

2019년 데뷔한 베리베리(VERIVERY)가 오랜만에 팬들과 마주하며 잊지 못할 순간을 완성했다. 멤버 강민은 지난 9월 말 방송 된 Mnet '보이즈 2 플래닛'에서 최종 9위로 데뷔 문턱에서 아쉽게 탈락했다. 프로그램이 종영한지 1달 넘게 지났지만 여전히 뜨거운 인기를 자랑하고 있으며 멤버 용승과 함께 '홍석천의 보석함' 녹화를 마쳤다고 알려졌다.지난 8일 서울 공감센터 공감홀에서 오후 3시와 오후 7시 30분 두 차례 걸쳐 열린 '2025 VERIVERY FANMEETING Hello VERI Long Time'은 약 2년 6개월 만에 개최된 단체 팬미팅으로, 양회차 전석 매진 속 성황리에 막을 내렸다. 무대부터 게임, 토크까지 다채로운 코너로 꾸며진 이번 팬미팅은 오랜 기다림 끝에 이뤄진 팬들과의 특별한 재회로 감동을 더 했다.공연은 'Undercover'와 'G.B.T.B.' 무대로 힘차게 포문을 열었다. 완벽한 칼군무와 안정적인 라이브로 오랜만의 하나가 된 무대를 보여주며 현장의 열기를 단숨에 끌어올렸다. 오프닝 멘트에서 동헌은 "2년 6개월 만의 팬미팅이라 설레고 긴장된다"라는 인사와 함께 "오늘은 팬들과 마음껏 즐기고 싶은 시간"이라는 진심 어린 말로 현장을 따뜻하게 물들였다.첫 번째 코너 '룰렛 토크 - 나를 돌려줘'에서는 멤버들이 직접 돌림판을 돌려 주제를 뽑고, 걸린 미션과 노크를 수행하며 웃음을 자아냈다. 유행하는 챌린지부터 애교와 섹시 미션까지 이어지며 현장이 웃음으로 가득 찼다. 멤버들은 직접 룰렛 칸을 채우며 즉흥적으로 주제를 정했고, 팬들과 호흡을 맞추며 한층 가까워진 분위기를 만들었다.유닛 무대에서는 연호와 용승이 세븐틴의 '지금 널 찾아가고 있어', 동헌, 계현, 강민이 Mnet '보이즈 2 플래닛' 계급 평가 무대에서 선보였던 온앤오프의 '사랑하게 될 거야'를 선보이며 색다른 매력을 보여줬다. 이어 다섯 멤버가 무대에 올라 동방신기 (TVXQ!)의 'Rising Sun (순수)'를 완벽히 소화하며 폭발적인 에너지를 발산했다.두 번째 코너 'VERI GOOD TEAM'에서는 멤버 전원이 한 팀이 되어 게임을 진행했다. '동작 이어하기', '가사 한 줄 보고 노래 제목 맞히기', '같은 동작 하기' 등 다섯 멤버의 찰떡 호흡이 빛났고, 단합력을 증명하듯 모든 미션을 완벽하게 성공시키며 현장을 웃음바다로 만들었다. 베리베리(VERIVERY)는 "새로운 활동의 시작을 함께 열고 싶었다"라며 베러(팬덤명)를 향한 애틋한 마음을 연신 표현하며 '모든 순간의 널 축하해' 팬미팅 버전으로 감동적인 피날레를 완성했다.앙코르 무대에서는 '불러줘', 'Childhood', 'Heart Attack', 'Alright!', 'Love Line', 'G.B.T.B. (Rock Ver.)' 등 다채로운 무대가 이어졌다. 베리베리(VERIVERY)는 객석으로 직접 내려와 팬들과 일일이 눈을 맞추며 무대를 꾸몄고, 라이브로 울려 퍼진 함성과 떼창이 공연장을 가득 메웠다.마지막 곡 '나 집에 가지 않을래'로 팬들과 하나 되어 무대를 즐긴 뒤, "오늘 정말 행복했고 즐거워서 이 무대가 오래도록 기억에 남을 것 같다. 여러분의 인생에 '청년들과 함께했던 시간'으로 남았으면 좋겠다"라는 진심 어린 소감과 함께 일부 멤버들은 눈물을 흘리기도 하는 등 앞으로도 자주 만나자는 바람을 더했다. 공연이 끝난 뒤에는 하이바이회를 진행해 멤버들이 직접 인사를 나누며 따뜻한 여운을 남겼다.베리베리(VERIVERY)는 이번 서울 팬미팅을 시작으로 16일 홍콩, 24일 일본 도쿄에서 팬미팅을 이어가며 글로벌 팬들과의 만남을 계속할 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr