사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

배우 정석원이 아내 백지영과 '내 귀의 캔디' 무대를 앞두고 부담감을 드러냈다.8일 백지영 유튜브 채널에는 '16년 만에 옥택연 자리 빼앗고 백지영과 ‘내 귀에 캔디’ 공연하는 정석원 (콘서트 티켓 이벤트 있음)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 백지영은 "다가오는 서울 콘서트에서 남편 정석원이 '내 귀에 캔디' 무대에 서기로 했다. 몇 년 전부터 하자고 했는데 거절했었는데, 하게 됐다"고 밝혔다.5천명 앞에서 공연을 하게 된 정석원은 "내가 한다고 하면 팬들이 싫어하지 않을까?"라며 걱정했다. 이에 백지영은 "같이 댄스 연습 해보니까 너무 좋더라. 눈 마주치는데 심쿵했다. 아무도 정석원 대체할 수 없다"고 달랬다.정석원은 "아내가 몇 년 전 농담 식으로 '내 귀에 캔디' 같이 하자고 했는데, 말도 안 된다고 했다. 차라리 군대를 한 번 더 가는 게 더 나을 것 같았다"면서 "아내 회사 대표가 두 번이나 부탁을 했다고 하더라. 신세 진 게 있어서 빚 갚을 기회라고 생각해서 남자답게 OK 했다"고 전했다.'내 귀의 캔디' 녹음을 앞두고 부담감을 토로하던 정석원은 "아내 처음 만났을 때 노래방에 같이 갔다. 가서 노래를 하나 집중해서 불렀는데, 돌아보니 소리 안 내고 웃고 있더라. 그 이후로 노래를 아예 안 한다"고 트라우마를 고백했다.백지영은 "귀여워서 웃었다"고 해명했지만, 정석원은 "그런 웃음이 아니었다"면서 "내가 공연을 망치면 어떡하지. 내 친구들이 보는 것도 싫다. 그래서 초대도 안 했다"고 토로했다.스태프가 "반응 좋으면 내년 공연에서도 볼 수 있냐"고 묻자 정석원은 "10억 줘도 안 한다"며 드러누웠다. 백지영은 "천만원 준다고 해도 할 걸"이라며 미소를 지었다.정석원은 댄스 연습을 앞두고 "재입대하는 것 같다. 남자 배우랑 키스신을 앞두고 있는 느낌"이라며 엄청난 부담감을 드러냈다. 이어진 녹음에서도 카메라가 6대나 따라붙자 "여보도 옆에 있으면 안 돼?"라며 분리불안을 내비쳤다.2시간 녹음을 마치고 정석원은 위축된 모습을 보였다. 백지영은 "우리 나중에 제이지, 앨리샤 키스처럼 듀엣하기로 했잖냐. 남편이 랩은 진짜 잘한다"며 기대감을 고조시켰다. 그러나 정석원은 너무 많이 말하지 말라"며 단속해 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr