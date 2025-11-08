결혼 33년차인 오은영 박사가 결혼 비화를 밝힌다.
KBS2 ‘불후의 명곡’(연출 박형근 김형석 최승범/이하 ‘불후’)은 700회 넘게 역사를 이어오고 있는 명실상부 최고의 음악 예능 프로그램. 오늘(8일) 방송되는 730회는 ‘명사 특집 오은영 편’ 특집으로 꾸며진다.
많은 이들에게 인생 조언과 힐링을 선사해 왔던 오은영은 이번 특집에서는 본격적인 자신의 인생 이야기를 꺼낸다. 그중에서도 오은영은 의대 재학 시절 만났던 첫 연인과 결혼하게 된 비하인드 스토리를 털어놨다. 오은영은 “저와 남편 둘 다 서로가 첫사랑이다”라고 입을 떼더니 “당시 공부량이 많아 머리 감을 시간도 없을 정도였지만, 사랑은 막을 수 없었다”라고 회상해 미소를 자아낸다. 이에 MC 신동엽이 “오은영 박사님 부부도 부부 싸움을 하시냐”라고 묻자, 오은영은 “우리도 다툴 때가 있다. 9년 연애했는데, 특히 초반 6개월에 많이 다퉜다”라고 답해 모두를 놀라게 한다. 오은영은 “제가 ‘따라오지 마’라고 소리 지른 적도 있다. 그러면 뒤에서 팔자걸음으로 웃으면서 따라오는데 그게 귀엽더라”라더니 남편에 대해 “얼굴을 보면 너무 귀엽다. 귀여운 건 못 이기는 거 같다”라고 덧붙이며 애정을 드러낸다. 이를 들은 신동엽은 “저도 남편분과 같이 식사를 한 적이 있는데, 정말 귀여우시다”라고 증언해 웃음을 유발한다.
그런가 하면, 오은영은 서문탁이 부른 존 레논의 ‘Imagine’을 듣고는 “이 노래를 들으면 언제나 제 남편이 생각난다. 언제나 제 마음에 단단하게 자리 잡은 존재”라고 말해 환호를 불러일으킨다. 이어 오은영은 남편과의 깊은 신뢰를 언급하며 “저는 남편하고 같이 있을 때 인류애가 더 생기고, 사람을 사랑하는 마음이 생긴다”라고 이야기해 모두를 감동케 했다는 후문이다.
한편, ‘불후’가 특별하게 기획한 이번 명사 특집의 주인공은 ‘국민 멘토’ 오은영 박사다. 이번 특집은 오은영 박사의 인생 스토리는 물론 서문탁, 자두, 알리, 남상일&김태연, 우디, 은가은&박현호, 김기태, 원위(ONEWE), 머쉬베놈, 정승원 등 총 10팀의 아티스트들의 무대가 펼쳐질 예정이다.
‘불후의 명곡-명사 특집 오은영’ 편은 8일에 이어 15일까지 총 2부에 걸쳐 시청자를 찾는다. '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.
