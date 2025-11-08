텐아시아 DB

< 제공: 쿠팡플레이>

쿠팡플레이 예능 〈자매다방〉이 오는 15일 첫 공개를 앞두고, 첫 번째 호스트로 드라마 〈모범택시3〉 배우 이제훈, 김의성, 표예진, 장혁진, 배유람의 출연 소식과 함께 인사 영상을 공개했다.<자매다방>은 수지·이랑 자매가 수다 한 스푼, 낭만 두 스푼을 더해 최고의 스타 손님들과 함께 즐기는 다방 토크쇼 다. 5대째 이어져 온 빈티지한 다방을 배경으로, 매회 다양한 스타 손님들과 유쾌한 티타임을 가진다.곧 공개 예정인 드라마 〈모범택시3〉의 다섯 배우는 ‘정의의 대리 기사단’에서 ‘자매다방 손님’으로 변신해, 다방을 통째로 접수한다. 정의를 실현하던 ‘무지개 운수’ 5인방이 이번엔 엘레강스한 다방으로 자리를 옮겨 유쾌한 티타임을 즐기는 모습이 그려질 전망이다.쿠팡플레이 예능 〈자매다방은 오는 15일 저녁 8시 첫 공개되며, 매주 토요일 오직 쿠팡플레이에서 만날 수 있다. 쿠팡 와우회원은 물론 일반회원 누구나 무료로 시청 가능하다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr