모델 겸 변우석의 화보가 눈길을 사로잡는다.
최근 변우석은 자신의 인스타그램에 화가난 듯한 표정을 짓는 이모지와 사진을 다수 게시했다. 사진 속 변우석은 카메라 앞에서 강렬한 눈빛을 드러내며 독보적인 분위기를 자아냈다. 블랙 가죽 재킷부터 후드티, 민소매 티셔츠까지 다양한 스타일을 완벽히 소화하며 시크함과 섹시함을 동시에 담아냈다. 특히 조명 아래 드러난 매끈한 팔 근육과 날카로운 턱선이 보는 이들의 시선을 단숨에 사로잡았다.
팬들은 "항상 응원하고 있습니다", "사랑해요", "시크한표정도 웃는 얼굴도 귀여운 모습까지 모두 다 사랑이야", "화이팅", "진짜 잘생김", "진심 멋진사람이야" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다. 한편 변우석은 1991년생으로 34세다. 변우석은 지난해 tvN 드라마 '선재 업고 튀어'의 류선재 역으로 선풍적인 인기를 끌어 대세 배우로 발돋움했다. 이후 다양한 브랜드의 러브콜을 받으며 광고 수입만 약 100억원을 기록한 것으로 알려졌다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
