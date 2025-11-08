사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

모델 겸 변우석의 화보가 눈길을 사로잡는다.최근 변우석은 자신의 인스타그램에 화가난 듯한 표정을 짓는 이모지와 사진을 다수 게시했다.사진 속 변우석은 카메라 앞에서 강렬한 눈빛을 드러내며 독보적인 분위기를 자아냈다. 블랙 가죽 재킷부터 후드티, 민소매 티셔츠까지 다양한 스타일을 완벽히 소화하며 시크함과 섹시함을 동시에 담아냈다. 특히 조명 아래 드러난 매끈한 팔 근육과 날카로운 턱선이 보는 이들의 시선을 단숨에 사로잡았다.팬들은 "항상 응원하고 있습니다", "사랑해요", "시크한표정도 웃는 얼굴도 귀여운 모습까지 모두 다 사랑이야", "화이팅", "진짜 잘생김", "진심 멋진사람이야" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 변우석은 1991년생으로 34세다. 변우석은 지난해 tvN 드라마 '선재 업고 튀어'의 류선재 역으로 선풍적인 인기를 끌어 대세 배우로 발돋움했다. 이후 다양한 브랜드의 러브콜을 받으며 광고 수입만 약 100억원을 기록한 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr