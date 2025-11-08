/ 사진=텐아시아DB

/ 사진 제공: MBC 예능 프로그램

배우 지현우가 결혼 계획에 대해 언급했다.MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’(기획 강영선 / 연출 김윤집, 전재욱, 김해니, 정동식, 이다운 / 작가 여현전 / 이하 ‘전참시’) 372회에서는 완벽한 무대를 위해 공연 5시간 전부터 출근하는 ‘열정 장인’ 지현우의 공연 전 루틴과 뮤지컬 ‘레드북’의 생생한 현장이 그려진다.앞서 식사를 마친 지현우는 매니저와 헤어진 뒤, 홀로 지하철을 타고 공연장 인근 동물원으로 향한다. 그곳에서 금슬 좋은 원숭이 커플을 부럽게 바라보던 지현우에게 패널들이 “요즘 결혼하고 싶냐”고 묻자, 그는 “요즘 아이들만 봐도 기분이 좋아진다. 결혼 계획은…”이라며 의미심장한 답변을 남겨 스튜디오를 술렁이게 만들었다.또 이날 방송에서는 옥주현, 아이비, 민경아 등 초호화 캐스팅으로 화제를 모은 뮤지컬 ‘레드북’의 백스테이지가 공개된다. 극 중 신사이자 변호사 ‘브라운’ 역을 맡은 지현우는 공연 시작 5시간 전부터 현장에 도착, 차원이 다른 성실함으로 모두를 깜짝 놀라게 한다. 앞타임 공연의 주연 배우 민경아와 송원근은 “네 공연은 5시간이나 남았는데, 왜 이렇게 일찍 온 거냐”, “역시 지현우” 라며 감탄을 쏟아냈다. 이에 22년째 지현우 곁을 지키고 있는 김병성 매니저는 “현우는 작품마다 늘 현장에 제일 먼저 와서 대본을 읽고, 캐릭터에 완전히 몰입한다”며 그만의 철저한 성실함을 증언한다.대기실에 도착한 지현우는 본격적으로 ‘공연 전 의식’에 돌입한다. 그는 명상, 요가, 눈물 연기까지 차근차근 수행을 이어가며 집중력을 끌어올리는데. 특히 물과 빨대를 활용한 독특한 호흡법, 물구나무 자세로 뮤지컬 넘버를 연습하는 등 독특한 준비 과정을 선보이며 시청자들에게 신선한 웃음과 감동을 선사할 예정이다.8일 밤 11시 10분 방송되는 MBC ‘전지적 참견 시점’을 통해 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr