SNS

SNS

SNS

SNS

배우 김사랑이 동안 미모를 뽐냈다.지난 6일 김사랑은 자신의 계정에 "🩵오늘 백걸음도 안걸었더니 넘 갑갑하네 ㅠ있다가 폭풍산책 회의중"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김사랑은 집에서 반려견과 셀카를 찍는 모습. 올해 나이 47세임이 믿기지 않을 정도로 동안 미모를 유지하고 있다.한편 김사랑은 2000년 제44회 미스코리아 선발대회 진(眞)으로 선발되며 연예계에 데뷔해 배우로 활동 중이다. 2021년 종영한 TV조선 드라마 '복수해라'에 출연했다. 최근에는 쿠팡플레이 예능 'SNL코리아' 시즌7 호스트로 출연해 많은 관심을 받았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr