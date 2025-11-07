사진=조혜원 SNS

배우 조혜원이 결혼을 실감하지 못하는 근황을 전했다.조혜원은 지난 6일 자신의 인스타그램에 "더웠지만 추웠던 늦은 여름휴가 갔던 날. 나도 브샤를 해보는구나ㅋ 냐하👻🤍 애들아 서프라이즈 성공이다 장하다 오쭈구리. 고마워🤍🤍🖤🤍🤍"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 조혜원이 친구들과 함께 브라이덜 샤워를 즐기고 있는 모습. 특히 마련된 케이크에는 'Sold Out'이라고 적혀있어 다가오는 결혼을 체감하게 했다.한편 1994년생인 조혜원은 8살 연상의 배우 이장우와 오는 23일 결혼을 앞두고 있다. 조혜원은 2016년 영화 '혼숨'으로 데뷔해 드라마 '군검사 도베르만', '퀸메이커' 등에 출연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr