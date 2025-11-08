/ 사진=텐아시아DB

사진제공=ENA

'미스터트롯3' 우승자이자 상금 3억의 주인공 김용빈의 길치 여행이 ENA '길치라도 괜찮아'에서 예고된 가운데, 그의 파트너가 공개됐다. 바로 예능 대세 파트리샤. 그런데 그녀 역시 김용빈 못지 않은 길치로 밝혀져, '초보 여행자 듀오'의 난항을 예감케 한다.지난 방송에서 '초보 여행자도 부담 없이 떠날 수 있는 해외 여행'이란 테마로, 박지현과 손태진의 대만 여행기를 선보였던 ENA '길치라도 괜찮아'. 이번주엔 '한국에 방문한 외국인 친구에게 소개하기 좋은 K-소도시'를 주제로 새로운 여정을 떠난다. 드디어 여행길에 발을 내딛는 길치 클럽의 세 번째 멤버 김용빈의 첫 여행지는 미식의 도시 목포. 특히 김용빈과 여행 파트너 파트리샤의 신선한 케미스트리에 기대감이 높아진다.앞서 김용빈은 인터뷰를 통해 "신호등 하나만 건너면 되는 길을 몇 시간을 헤맸다. 이 정도일 줄은 몰랐다"고 털어놓으며 스스로도 놀란 '최상급 길치 레벨'을 고백한 바 있다. 그 가운데 선공개 영상에서는 그의 실전(?) 길치력이 여과 없이 드러나 폭소를 유발한다.차에서 내리자마자 잠시의 햇볕도 용납할 수 없다는 듯 양산을 쓴 김용빈. 네비게이션을 켰는데, 문제는 차량용이란 점이었다. 차도 중심으로 안내하는 시스템이라는 사실도 모른 채, 목적지를 눈앞에 두고도 한참을 배회하는 웃픈 상황이 벌어진 것. 김용빈은 "지도상으로는 여기라고 뜨거든?"이라며 혼란스러워한다. 파트리샤는 한술 더 떠 "나는 도착 아직 안 했는데?"라고 받아 치며, '더블 길치' 티키타카를 터뜨린다.보다 못한 파트리샤가 직접 길을 이끌고 나선다. 하지만 그녀 역시 차량용 네비게이션을 켠 상태였다는 반전이 드러난다. 이내 길 한복판에서 "목적지 부근입니다. 안내를 종료합니다"라는 안내 멘트만 남기고 네비게이션이 종료되자 두 사람은 멘붕에 빠진다. "미치고 환장하겠다"는 김용빈과 "사람 살려요!"를 외치는 파트리샤, 네비를 놓고도 길을 잃는 환장 투어가 펼쳐진다.제작진은 "김용빈-파트리샤 듀오가 박지현-손태진과는 차원이 다른 레벨의 길치 투어로 시청자 여러분께 재미를 듬뿍 전할 예정이다. 김용빈의 '인간미'와 파트리샤의 '예능감'이 만났을 때 어떤 시너지를 터뜨릴지도 기대해달라"고 전했다.길치 연예인들이 크리에이터가 설계한 커스터마이징 여행에 도전하는 예능 프로그램 '길치라도 괜찮아' 4회는 8일 저녁 7시 50분 ENA에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr