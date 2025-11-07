사진 제공=JYP엔터테인먼트

밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 오늘(7일) 월드투어 피날레 공연 추가 좌석 티켓을 오픈한다.엑스디너리 히어로즈는 11월 21일부터 23일까지 서울 송파구 잠실실내체육관에서 단독 콘서트 'Xdinary Heroes World Tour FINALE in SEOUL'(<뷰티풀 마인드> 월드투어 피날레 인 서울)을 개최한다. 해당 공연은 10월 빌런즈(팬덤명: Villains) 2기 회원 대상의 팬클럽 선예매와 일반 예매를 진행했고, 티켓이 전 회차 매진됐다.소속사 측은 더 많은 팬들과 생생한 추억을 공유하고자 지난 4일 공식 SNS 채널을 통해 추가 좌석 오픈 소식을 알렸다. 해당 콘서트의 추가 좌석 티켓 예매는 7일 오후 8시부터 YES24에서 진행되며, 자세한 사항은 그룹 공식 SNS 채널을 통해 확인 가능하다.이번 공연은 엑스디너리 히어로즈의 잠실실내체육관 입성 콘서트로 주목받고 있다. 올해 7월 서머 스페셜 콘서트로 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 입성해 공연 규모를 확장한 바 있는 이들이 약 4개월 만인 11월, 그룹 이름을 내건 첫 잠실실내체육관 단독 공연을 통해 '라이브 밴드 퍼포먼스 맛집'의 진가를 다시 한번 빛낸다.월드투어, 국내외 유명 뮤직 페스티벌에 이어 10월 미니 7집 'LXVE to DEATH'(러브 투 데스)까지 2025년을 꽉 채우고 있는 엑스디너리 히어로즈가 월드투어 피날레 공연으로 연말을 뜨겁게 장식한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr