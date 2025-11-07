사진=황재근 SNS

사진=황재근 SNS

패션디자이너 황재근이 당혹감을 드러냈다.황재근은 7일 자신의 인스타그램 스토리에 "난 언제 결혼하고 이혼까지 한 걸까..?;;"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 한 블로거가 자신의 블로그에 게시물을 올린 모습. 해당 게시물에는 '황재근과 이혼 후 아이돌 복귀한 티아라 지연 근황·패션'이라는 제목의 글이 적혀 있었다. 그러나 야구선수 황재균을 황재근으로 잘못 기재해 오해를 부른 것.황재근은 당황스러움을 표출하면서도 "이혼이 죄도 아니니까요. 힘내세요 두 분"이라며 대인배 면모를 보였다.한편 황재근은 1976년생으로 올해 49세다. 미혼이며 패션 명문학교로 알려진 벨기에 앤트워프 왕립예술학교를 졸업했다. 그룹 티아라 출신 지연은 2022년 12월 야구선수 황재균과 결혼했으나, 여러 차례 별거설-이혼설에 휘말리다 지난해 10월 이혼했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr