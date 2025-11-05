사진=지소연 SNS

배우 지소연이 모친에 통 큰 금액을 선물했다.지소연은 지난 4일 자신의 인스타그램 스토리에 "엄마 많이 행복하세요♥ 하엘이 5개월부터 34개월까지 함께 키워주시고 곁에 있어 많이 감사했어요"라는 글과 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 지소연이 1만원과 5만원 권이 여러 장 부착된 대형 박스를 모친에게 선물하는 모습. 특히 대형 상자에 상당한 금액이 붙어 있어 눈길을 끌었으며, 지소연은 "(아이를 돌봐준)마음에 비해 약소하지만 작은 성의"라며 모친의 노고에 감사를 표했다.한편 지소연은 송재희와 2017년 결혼했다. 두 사람은 결혼 5년 만에 난임을 극복하고 임신, 2023년 1월 딸을 품에 안았고, 지난 9월 쌍둥이를 출산했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr