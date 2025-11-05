/ 사진=텐아시아DB

god 박준형이 '슈퍼레이스 프리스타일'의 MC를 맡은 소감을 전했다.5일 서울 중구 웨스틴 조선 서울에서 티빙 오리지널 '슈퍼레이스 프리스타일'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 최영락 PD와 민선홍 CCO와 출연진들이 참석했다.'슈퍼레이스 프리스타일'은 대한민국 레이싱 TOP 10팀이 자존심을 걸고 펼치는 국내 최초 ‘프리스타일 튜닝 레이스’ 대결을 담은 리얼 성장형 카레이싱 예능이다.출연진은 드라이버 10인과 연예인 팀 매니저 10인으로 구성됐다. 레이싱에는 드라이버 김동은, 황진우, 한민관, 박규승, 노동기, 최광빈, 이창욱, 김화랑, 박시현, 김시우가 참여하며, 연예인 팀 매니저 데니안, 유이, 윤보미, 곽범, 경수진, 정혁, 승희, 조진세, 엄지윤, 윤하정과 1:1로 호흡을 맞춘다. 여기에 MC 김진표와 god 박준형이 합류했다.평소 자동차에 대한 관심이 많다고 알려진 박준형은 MC로 섭외된 데에 대해 "솔직히 저를 왜 MC로 뽑았는지 모르겠다. 큐카드도 안 보인다. 저는 자동차를 좋아해서 어떻게 튜닝했는지 인터뷰를 하고 지켜보는 역할"이라고 말해 웃음을 자아냈다.그러면서 박준형은 "우리나라에서는 자동차 문화가 그리 오래 되지 않았다. 모터스포츠와 자동차에 관심이 별로 없었기 때문에 모르시는 분들이 볼 때 튜닝이 뭔지 자동차의 기능이 뭔지 설명해주는 역할"이라며 "저는 차를 너무 사랑한다. 이런 프로그램이 우리나라에서 나와서 너무 자랑스럽다"고 덧붙였다.박준형과 프로그램에 함께 하게 된 소감에 대해 데니안은 "사실 준형이 형은 거의 중계석에 있어서 현장에서 볼 일은 거의 없다. 이번 프로그램에서 더 반가웠던 이유는 사적으로 자동차 얘기를 정말 많이 한다. 자동차에 대한 프로그램을 같이 하는 건 처음이라 너무 반갑다"고 말했다.또한 박준형을 MC로 섭외한 이유에 대해 최영락 PD는 "대한민국에서 이만큼 차를 좋아하고 튜닝과 자동차의 문화에 대해 널리 알리고 싶어하는 분이 생각보다 없다. 그런 면에서 박준형이 거의 탑티어라고 생각한다"면서도 "멘트나 이런 부분은 다른 분들이 도와주시면 되지 않나. 편집과정에서 절반은 비방용이라 덜어냈다"고 너스레를 떨었다.이에 박준형은 "뽑아줘서 고맙다. 출연료도 받고 제가 좋아하는 자동차도 볼 수 있고. (멘트는) 걱정 안해도 된다. 방송엔 많이 잘린다"고 농담했다.티빙 오리지널 '슈퍼레이스 프리스타일'은 오는 11월 7일 티빙과 웨이브에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr