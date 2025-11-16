사진=텐아시아DB

최근 서울 강남구의 한 카페에서 만난 진영이 이렇게 말했다. ENA 월화 드라마 '착한 여자 부세미'(이하 '부세미') 종영 인터뷰 자리에서다. 극 중 진영은 무창에서 딸기 농사를 지으며 아들을 홀로 키우는 싱글대디 전동민을 연기했다. 그는 새로 부임한 완벽한 스펙의 교사 김영란(전여빈 분)를 마을에서 유일하게 경계하는 인물이다.'부세미'는 흙수저 경호원 김영란이 시한부 재벌 회장 가성호(문성근 분)와 계약 결혼을 하면서 벌어지는 이야기를 그린 범죄 로맨스 드라마다. '이상한 변호사 우영우' 이후 3년 만에 ENA 역대 시청률 2위인 전국 7.1%를 기록하며 유종의 미를 거뒀다.진영은 2011년 4월 그룹 B1A4로 데뷔했다. 그는 15년 차에 접어든 지금까지 단 한 번의 논란이나 구설 없이 아이돌·프로듀서·배우로 꾸준히 자신의 영역을 넓혀왔다. 이에 관해 진영은 "아직 멀었다고 생각한다. 운이 좋았다"고 겸손한 태도를 보였다.MBTI가 ENFP라는 진영은 "평소 긍정적으로 사는 스타일이다. 어려운 일이 있을 때 '이걸 잘 끝내면 평탄함이 찾아온다'라는 걸 되새긴다. 그러면 일상이 조금이라도 더 행복해지고, 슬픈 일도 덜 슬프게 느껴진다"고 말했다. 이어 "조심성이 많기도 하다. 그런 성향이 지금까지 연예계 생활을 바르게 이어갈 수 있었던 이유 중 하나인 것 같다. '무조건 청렴하다' 이런 건 아니지만, 감사하게도 행복하게 활동하면서 팬들과 지금까지 추억을 쌓을 수 있었다"고 했다.진영은 '부세미'에 대해 "웰메이드 드라마라고 평가해 주셨으면 좋겠다"고 했다. 그는 "전부터 '원하는 반응이 있냐'는 질문을 받을 때마다 '웰메이드'라고 답했다. 단 한 사람이라도 그렇게 느껴주면 된 거다"라고 했다. 이어 "이번 작품을 하면서 후회 없이 행복했다. 내게는 선물 같았고, 도전이기도 했다. 그만큼 소중하면서도 어렵고 의미 있는 시간이었다"라고 회상했다."어려웠던 만큼 결과가 좋았을 때 무척 행복하죠. '내안의 그놈'도 인상 깊었어요. 당시 역할 체인지를 하는 캐릭터를 연기했는데, 경험이 없어서 너무 힘들었거든요. 정신이 없어서 어떻게 끝냈는지도 몰랐고, 중간에 체념도 했어요. 당시 '이게 마지막 작품이 될 수도 있겠다'라는 각오로 임했는데, 예상외로 큰 사랑을 받았죠. 제게 말로 표현할 수 없이 의미 깊은 작품으로 남았습니다."2019년 개봉한 영화 '내안의 그놈'에서 진영은 박성웅과 영혼이 바뀌는 캐릭터를 소화해 호평받았다. 6년이 지난 올해 6월, 박성웅은 진영이 소속된 매니지먼트 런과 전속계약을 맺으며 한 식구가 됐다."박성웅 선배님께서 저를 정말 많이 아껴주세요. 거의 아버지 같은 느낌이에요. 저도 선배님을 그만큼 자주 떠올리고 마음을 담아 생각하죠. 드라마를 통해서도 제 아버지 역할로 호흡을 맞춘 적이 있거든요. 정말 놀라운 인연이라고 생각합니다."뚜렷한 목표를 향해 달려가기보다, 흘러가는 대로 삶을 산다는 진영은 "기회가 주어졌을 때 잘하고 싶을 뿐 '이걸 통해 뭘 해내야지'라는 생각은 없다"고 털어놨다. 이어 "예전엔 어떤 사람이 되고 싶고, 어느 시상식에서 상을 받고, 1년에 세 작품은 해야지 같은 구체적인 꿈이 있었다. 그런데 어느 순간부터는 그런 계획이 사라졌다. 세월의 흐름에 따른 자연스러운 변화인 것 같다"고 덧붙였다.연차가 쌓일수록 연기 욕망이 커진다는 진영. 그는 "대중에게 자연스러운 연기를 보여주고 싶다. '잘한다'는 건 너무 기본적인 거고, 대화하듯 대사를 치고 싶다"고 고백했다. 이어 "박정민·손석구 선배의 연기를 보면 실제로 그런 인물이 존재하는 것처럼 느껴진다. 나도 이렇게 되고 싶다는 게 최근 새롭게 꿈꾸게 된 것 중 하나"라고 말했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr